В Раде допустили остановку Трампом военной помощи Украине

«Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет, если мы говорим о военной помощи», — поделился своим мнением Рахманин. Депутат Рады допустил, что Трамп остановит рассчитанные на несколько лет «байденовские» пакеты военной поддержки. Рахманин также не исключил, что Трамп отключит Украину от разведывательных данных.