В Раде допустили остановку Трампом военной помощи Украине

Депутат Рады Сергей Рахманин в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что отношения Соединенных Штатов и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, допустив остановку американским лидером Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву при предыдущем хозяине Белого дома Джо Байдене.
С точки зрения нардепа, ситуация в отношениях Украины с США в обозримом будущем будет ухудшаться.
«Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет, если мы говорим о военной помощи», — поделился своим мнением Рахманин. Депутат Рады допустил, что Трамп остановит рассчитанные на несколько лет «байденовские» пакеты военной поддержки. Рахманин также не исключил, что Трамп отключит Украину от разведывательных данных.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс подверг критике выделение военной помощи Украине при администрации Байдена, которая, по его словам, не преследовала цели урегулирования конфликта дипломатическим путем.