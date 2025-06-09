«Нужна революция»: многотысячная акция протеста против коррумпированного правительства прошла в европейской столице

Десятки тысяч людей собрались в центре Мадрида, чтобы выразить протест против правительства испанского премьер-министра-социалиста Педро Санчеса и потребовать проведения досрочных всеобщих выборов, поскольку его партия, его администрация и его семья продолжают сталкиваться с чередой обвинений в коррупции.
По данным делегации центрального правительства в регионе, воскресная акция протеста, организованная оппозиционной консервативной Народной партией под лозунгом «Мафия или демократия», собрала от 45 000 до 50 000 человек. Организаторы оценивают посещаемость в 100 000 человек.
За последний год правительство Санчеса и его ближайшее окружение столкнулись с серией обвинений в коррупции, пишет The Guardian. Давление на возглавляемую им Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) усилилось в последние дни после того, как бывший член партии был обвинен в попытке провести клеветническую кампанию против подразделения гражданской полиции Гуардия, проводившего расследование в отношении жены премьер-министра Бегоньи Гомес, его брата Давида Санчеса и бывшего министра транспорта Хосе Луис Абалос.
Лейре Диас, которая ушла из ИСРП после утечки записей, на которых она, по-видимому, предлагала судебное снисхождение в обмен на компрометирующую информацию о высокопоставленных членах подразделения, отрицает, что работала от имени премьер-министра или партии, заявив, что она изучала книгу о коррупции.
Когда демонстранты собрались на полуденной жаре на площади Испании, неся плакаты с такими надписями, как «Предатель Санчес» и «правительство в отставку», лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхо повторил свой призыв к досрочным выборам.
«Испании нужна революция порядочности и свободы, и мы будем руководить этой революцией на улицах и у избирательных урн, — сказал он собравшимся. — Сеньор Санчес, перестаньте прятаться, лгать и убегать. Испания слишком хорошо знает, кто вы и что вы сделали. Уступите демократии. Назначьте выборы: мы хотим их провести сейчас, потому что никто за это не голосовал, даже ваши сторонники.».
Премьер-министр обвинил своих политических оппонентов и представителей СМИ в проведении «операции по преследованию и травле» против него и его жены, утверждая, что выдвинутые против нее ложные обвинения направлены на то, чтобы привести его к «личному и политическому краху».
Гомес находится под следствием по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием после жалобы группы давления «Манос Лимпиас» («Чистые руки»), профсоюза с ультраправыми связями, который уже давно использует суды для достижения политических целей. Манос Лимпиас обвинил Гомес в том, что она использовала свое влияние как жена премьер-министра, чтобы найти спонсоров для обучения в магистратуре университета, которым она руководила. Санчес назвал дело против своей жены безосновательным и «безобразной подтасовкой, спровоцированной крайне правыми группами, стоящими за жалобой».
Тем временем Давид Санчес предстает перед судом по обвинению в злоупотреблении влиянием и других правонарушениях в рамках дела, которое также началось с обвинений со стороны Маноса Лимпиаса и других групп. Он отрицает обвинения, пишет The Guardian.
Администрация Санчеса также столкнулась с вопросами после того, как в феврале прошлого года стало известно, что помощник Абалоса, который когда-то был близким союзником и доверенным лицом премьер-министра, был арестован по подозрению в получении платежей за содействие в заключении контрактов на маски для лица во время пандемии коронавируса.
Между тем Народная партия, которая была отстранена от власти семь лет назад после серии коррупционных скандалов, сама находится под пристальным вниманием по нескольким направлениям, не в последнюю очередь из-за того, как она справилась со смертельными наводнениями в прошлом году в Валенсии, одном из регионов, которым она управляет.
Изабель Диас Аюсо, президент Народной партии Мадрида и один из самых ярых критиков премьер-министра, продолжает сталкиваться с вопросами по поводу протоколов ее правительства по борьбе с Covid после того, как более 7200 человек умерли в домах престарелых региона на ранних стадиях пандемии. Она также была вынуждена защищать свои отношения со своим партнером Альберто Гонсалесом Амадором после того, как судьи начали расследование его деловых отношений.
Гонсалес Амадор находится под следствием по ряду предполагаемых преступлений и обвиняется по двум пунктам в налоговом мошенничестве и одному в подделке документов в связи с оплатой сборов, которые он взимал с компании, импортировавшей маски для лица во время пандемии. Аюсо заявила, что ее партнер стал мишенью «всех сил государства» исключительно из-за его отношений с ней, в то время как член ее администрации недавно заявил, что «презумпция невиновности должна соблюдаться».
Правительство попыталось преуменьшить значение протестов, расценив их как признак отчаяния Народной партии.
Воинственный министр транспорта Испании Оскар Пуэнте опубликовал аэрофотоснимки, на которых видно, что площадь далеко не заполнена, в то время как министр цифровой трансформации Оскар Лопес заявил, что акция протеста была созвана для того, чтобы отвлечь внимание от неэффективного руководства Фейхо и проблем Аюсо.