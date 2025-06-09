«Нужна революция»: многотысячная акция протеста против коррумпированного правительства прошла в европейской столице

«Испании нужна революция порядочности и свободы, и мы будем руководить этой революцией на улицах и у избирательных урн, — сказал он собравшимся. — Сеньор Санчес, перестаньте прятаться, лгать и убегать. Испания слишком хорошо знает, кто вы и что вы сделали. Уступите демократии. Назначьте выборы: мы хотим их провести сейчас, потому что никто за это не голосовал, даже ваши сторонники.».