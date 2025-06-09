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Президент Болгарии прибыл в Акорду — фоторепортаж

В Акорде 9 июня 2025 года состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии Румена Радева, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Румен Радев прибыл по личному приглашению Касым-Жомарта Токаева. Согласно протоколу, глава государства лично встретил высокого гостя у входа в резиденцию.

После этого стороны представили друг другу членов официальных делегаций. Затем в знак взаимного уважения и дипломатических традиций произошел обмен приветственными рукопожатиями.

Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев направились в зал переговоров.