Президент Болгарии прибыл в Акорду — фоторепортаж

Румен Радев прибыл по личному приглашению Касым-Жомарта Токаева. Согласно протоколу, глава государства лично встретил высокого гостя у входа в резиденцию.
После этого стороны представили друг другу членов официальных делегаций. Затем в знак взаимного уважения и дипломатических традиций произошел обмен приветственными рукопожатиями.
Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев направились в зал переговоров.