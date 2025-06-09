Российская группировка войск «Восток» наносит удары по логову ВСУ в Комаре. Видео © X / voin_dv.
«Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под нашим контролем», — уточнил источник ТACC.
Сейчас украинские бригады находятся в ловушке, заблокированные в зоне огневого поражения ВС России. Угодившим в «клещи» ВСУшникам на этом участке фронта «предъявили ультиматум».
Тем временем Украина внезапно перенесла сроки приёма 6000 тел своих погибших военных и обмена военнопленными. Разумеется, это не понравилось самим украинским солдатам, находящимся в плену, в связи с чем они потребовали ускорить процесс их возвращения. С трудом верится, что Киеву не наплевать, но в Минобороны до сих пор ждут ответа. Жуткая картина с застрявшими на границе телами ВСУшников поразила иностранных журналистов. Голландская активистка назвала это преступлением Киева.