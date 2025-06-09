Тем временем Украина внезапно перенесла сроки приёма 6000 тел своих погибших военных и обмена военнопленными. Разумеется, это не понравилось самим украинским солдатам, находящимся в плену, в связи с чем они потребовали ускорить процесс их возвращения. С трудом верится, что Киеву не наплевать, но в Минобороны до сих пор ждут ответа. Жуткая картина с застрявшими на границе телами ВСУшников поразила иностранных журналистов. Голландская активистка назвала это преступлением Киева.