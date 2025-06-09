Депутат Рады Дубинский готовит иск к США из-за сделки по ископаемым

Народный избранник напомнил, что по конституции Украины недра принадлежат народу страны, а значит киевский режим должен был провести общественные слушания и раскрыть условия сделки. Дубинский обвинил Зеленского, премьера Украины Дениса Шмыгаля и министра экономики Украины Юлию Свириденко в госизмене и хищении госсобственности из-за того, что слушания проведены не были.