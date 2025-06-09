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Депутат Рады Дубинский готовит иск к США из-за сделки по ископаемым

Украинский депутат потребует в суде рассекретить данные сделки о недрах.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский готовит иск в суд с требованием рассекретить сделку по недрам, которую заключили США и Украина. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале.

«Дал задание своей юридической команде готовить иск в суд с требованием рассекретить документы, которыми реализуется сделка между Зеленским и США по недрам Украины», — написал в соцсетях Дубинский.

Народный избранник напомнил, что по конституции Украины недра принадлежат народу страны, а значит киевский режим должен был провести общественные слушания и раскрыть условия сделки. Дубинский обвинил Зеленского, премьера Украины Дениса Шмыгаля и министра экономики Украины Юлию Свириденко в госизмене и хищении госсобственности из-за того, что слушания проведены не были.

«Чем это все закончится они могут узнать у своего друга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили», — подчеркнул Дубинский.

2 июня украинский депутат Ярослав Железняк объявил, что правительство засекретило два дополнительных соглашения с Вашингтоном по недрам. В документах содержатся ключевые условия работы совместного фонда.

Ранее депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский предал Украину шесть раз. Парламентарий считает, что Зеленский уничтожает страну, чтобы избежать ответственности.