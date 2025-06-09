Депутат Верховной Рады Александр Дубинский готовит иск в суд с требованием рассекретить сделку по недрам, которую заключили США и Украина. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале.
«Дал задание своей юридической команде готовить иск в суд с требованием рассекретить документы, которыми реализуется сделка между Зеленским и США по недрам Украины», — написал в соцсетях Дубинский.
Народный избранник напомнил, что по конституции Украины недра принадлежат народу страны, а значит киевский режим должен был провести общественные слушания и раскрыть условия сделки. Дубинский обвинил Зеленского, премьера Украины Дениса Шмыгаля и министра экономики Украины Юлию Свириденко в госизмене и хищении госсобственности из-за того, что слушания проведены не были.
«Чем это все закончится они могут узнать у своего друга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили», — подчеркнул Дубинский.
2 июня украинский депутат Ярослав Железняк объявил, что правительство засекретило два дополнительных соглашения с Вашингтоном по недрам. В документах содержатся ключевые условия работы совместного фонда.
Ранее депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский предал Украину шесть раз. Парламентарий считает, что Зеленский уничтожает страну, чтобы избежать ответственности.