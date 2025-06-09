В Германии выдали, как Трамп хотел заставить Путина и Си Цзиньпина склониться перед ним

Ранее Дональд Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином, а также принял приглашение китайского политика посетить КНР. Главам двух стран есть что обсудить, поскольку их переговоры по торговле зашли в тупик. У Путина с лидером США тоже есть много общих тем, которые они теперь периодически обсуждают. Сам факт беседы уже радует российское общество.