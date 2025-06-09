В Германии выдали, как Трамп хотел заставить Путина и Си Цзиньпина склониться перед ним

«Нет никаких признаков того, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надёжны, как время прибытия поездов в Германии», — иронично подметили авторы.
Главная проблема Трампа, по версии журнала, в том, что большинство его коллег на мировой арене — не бизнесмены, а идеологи, для которых успех не измеряется финансовой выгодой.
«Если и существует доктрина Трампа, то это “Дональд прежде всего”, — заключи журналисты.
Примечательно, что сам Трамп ранее обвинял своего предшественника Джо Байдена в сближении Москвы и Пекина, несмотря на то, что новая администрация Белого дома неоднократно называла КНР главной угрозой национальной безопасности США.
Ранее Дональд Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином, а также принял приглашение китайского политика посетить КНР. Главам двух стран есть что обсудить, поскольку их переговоры по торговле зашли в тупик. У Путина с лидером США тоже есть много общих тем, которые они теперь периодически обсуждают. Сам факт беседы уже радует российское общество.