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ВСУ ошиблись и заблокировали себя в зоне огневого поражения под Комаром

ВСУ ошиблись, взорвав мост через реку Мокрые Ялы вблизи села Комар на южнодонецком направлении.

ВСУ ошиблись, взорвав мост через реку Мокрые Ялы вблизи села Комар на южнодонецком направлении. Он был единственным путем для отступления подразделений вооруженных сил Украины, в результате они оказались в ловушке, заблокированные в зоне огневого поражения российской армии, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Для украинских войск этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под контролем ВС РФ, поделился подробностями собеседник издания. В итоге бойцам ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения предъявили ультиматум, резюмировал он.

Ранее стало известно, что крупная группировка ВСУ была блокирована в селе Комар на границе Днепропетровской области и ДНР. Кроме того, на данном участке линии боевого соприкосновения нарушена вражеская логистика.