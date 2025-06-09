ВСУ ошиблись, взорвав мост через реку Мокрые Ялы вблизи села Комар на южнодонецком направлении. Он был единственным путем для отступления подразделений вооруженных сил Украины, в результате они оказались в ловушке, заблокированные в зоне огневого поражения российской армии, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Для украинских войск этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под контролем ВС РФ, поделился подробностями собеседник издания. В итоге бойцам ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения предъявили ультиматум, резюмировал он.
Ранее стало известно, что крупная группировка ВСУ была блокирована в селе Комар на границе Днепропетровской области и ДНР. Кроме того, на данном участке линии боевого соприкосновения нарушена вражеская логистика.