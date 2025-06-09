ВСУ ошиблись и заблокировали себя в зоне огневого поражения под Комаром

Для украинских войск этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под контролем ВС РФ, поделился подробностями собеседник издания. В итоге бойцам ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения предъявили ультиматум, резюмировал он.