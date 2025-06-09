Китайская авианосная группа впервые приблизилась к самому восточному острову вражеского государства

Китайская авианосная группа впервые вошла в воды вблизи самого восточного острова Японии. Авианосец «Ляонин» в сопровождении двух ракетных эсминцев и судна снабжения вошел в исключительную экономическую зону Японии, после чего покинул ее для проведения военных учений.
Китайская авианосная группа впервые вошла в район территориальных вод Японии, что вызвало обеспокоенность в Токио по поводу расширения военно-морского влияния Китая, отмечает The Guardian.
Авианосец «Ляонин» в сопровождении двух ракетных эсминцев и судна снабжения вошел в исключительную экономическую зону Японии (ИЭЗ) в субботу вечером, сообщило министерство обороны Японии, после чего покинул ее для проведения военных учений.
Главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси не сообщил, заявило ли токийское правительство официальный протест, отметив лишь, что оно «направило соответствующее сообщение китайской стороне».
«Мы сделаем все возможное, чтобы выполнять наши обязанности по предупреждению и наблюдению на море и в воздухе», — добавил он, сообщает информационное агентство Киодо.
Появление авианосца в тихоокеанских водах примерно в 300 км к юго-западу от острова Минамитори усилит обеспокоенность Токио и Вашингтона по поводу все более напористой военно-морской и воздушной активности Китая в японских водах и вокруг них, отмечает The Guardian.
Токио и Пекин вовлечены в давний территориальный спор из-за Сенкаку — необитаемых островков в Восточно-Китайском море, которые находятся под управлением Японии, но на которые претендует Китай, где они известны как Дяоюйдао.
Однако это первый случай, когда китайское судно вошло в эту часть ИЭЗ Японии — зону в пределах 200 морских миль (370 км) от береговой линии, сообщил агентству Франс Пресс представитель министерства обороны Страны восходящего солнца.
«Мы считаем, что китайские военные пытаются улучшить свои оперативные возможности и способность проводить операции в отдаленных районах», — сказал пресс-секретарь военного ведомства.
После выхода из ИЭЗ китайская авианосная группа провела учения по посадке и взлету с участием истребителей и вертолетов, сообщило министерство, добавив, что Япония направила военный корабль «Хагуро» для наблюдения за ситуацией.
Минамитори, самая восточная точка японского архипелага, окружена крупными месторождениями редких металлов, отмечает The Guardian. В прошлом году эксперты из Японского фонда и Токийского университета заявили, что на морском дне вблизи острова находится около 200 миллионов тонн марганцевых конкреций, богатых редкими металлами.
На острове Минамитори, расположенном примерно в 1900 км к юго-востоку от Токио, нет гражданских лиц, но здесь находится небольшое количество сотрудников метеорологического агентства, так называемых сил самообороны и береговой охраны.
Субботний инцидент стал последним в серии вторжений китайских судов в японские воды, констатирует The Guardian. В прошлом месяце «Ляонин» прошел между двумя южными островами в другом районе ИЭЗ Японии. В сентябре прошлого года та же авианосная группа прошла между Йонагуни и Ириомотэ — двумя японскими островами недалеко от Тайваня — и вошла в прилежащие воды Японии на расстояние до 24 морских миль от ее побережья. Правительство Японии тогда осудило этот шаг как «неприемлемый» и выразило Пекину «серьезную озабоченность».