Китайская авианосная группа впервые приблизилась к самому восточному острову вражеского государства

Субботний инцидент стал последним в серии вторжений китайских судов в японские воды, констатирует The Guardian. В прошлом месяце «Ляонин» прошел между двумя южными островами в другом районе ИЭЗ Японии. В сентябре прошлого года та же авианосная группа прошла между Йонагуни и Ириомотэ — двумя японскими островами недалеко от Тайваня — и вошла в прилежащие воды Японии на расстояние до 24 морских миль от ее побережья. Правительство Японии тогда осудило этот шаг как «неприемлемый» и выразило Пекину «серьезную озабоченность».