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СМИ забили тревогу из-за плана НАТО в Балтийском море

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Планы Североатлантического альянса по перевооружению балтийских стран ведут к милитаризации региона, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Источник: Reuters

«Планы перевооружения стран Балтийского моря, входящих в НАТО, вызывают беспокойство», — говорится в материале.

Отмечается, что НАТО при этом обвиняет Россию в якобы наличии «теневого флота» в регионе, но не представляет никаких убедительных доказательств.

Страны НАТОна этой неделе начали традиционные военно-морские учения Baltops. Они проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет, в них принимают участие в том числе ВМС Германии.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.