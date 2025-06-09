«Планы перевооружения стран Балтийского моря, входящих в НАТО, вызывают беспокойство», — говорится в материале.
Отмечается, что НАТО при этом обвиняет Россию в якобы наличии «теневого флота» в регионе, но не представляет никаких убедительных доказательств.
Страны НАТОна этой неделе начали традиционные военно-морские учения Baltops. Они проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет, в них принимают участие в том числе ВМС Германии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.