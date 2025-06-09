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Глава МВБ США обвинила губернатора Калифорнии в продолжающихся протестах

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что из-за «плохих решений» Гэвина Ньюсома в Лос-Анджелесе не могут восстановить общественный порядок.

Источник: Аргументы и факты

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что силы штата не способны восстановить общественный порядок в Лос-Анджелесе.

Она заявила, что если бы Ньюсом выполнял свою работу, люди не пострадали бы в последние пару дней, передает CBS.

По словам Ноэм, глава штата продемонстрировал, что принимает «плохие решения». Из-за его бездействия президент США Дональд Трамп был вынужден направить бойцов Национальной гвардии для подавления протестов, подчеркнула она.

Напомним, в Лос-Анджелесе третий день продолжаются протесты против массового задержания властями нелегальных мигрантов. Сообщалось, что власти страны введут туда нацгвардию. Двое полицейских пострадали в результате наезда мотоциклистов во время демонстраций.

Опрос, проведенный до начала беспорядков, показал, что большинство жителей США поддерживают действия Трампа по высылке нелегальных иммигрантов.