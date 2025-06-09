Летят «‎Кинжалы»: Российские асы на МиГ-31 разбудили Украину мощными «‎ударами возмездия»

Местные паблики называют атаку дронов на Ровенскую область, в частности на районы Ровно и Дубно, самой масштабной. Там слышны громкие взрывы. Не щадит Российская армия и объекты ВСУ в Дубно, где расположены военный аэродром и крупная нефтебаза. Также стало известно о взрывах в Каневе (Черкасская область) и об ударе по точкам в Одессе.
Утром военкоры доложили, что ВКС России нанесли удар четырьмя сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 «Буря» с ракетоносцев Ту-22М3 по стратегически важному острову Змеиный в Чёрном море. Сейчас сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине. Мониторинговые ресурсы зафиксировали активность российского МиГ-31К — носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал».
В ответ на теракты со стороны Киева, российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, заявив об успешном поражении всех намеченных целей. Согласно информации ведомства, среди уничтоженных объектов числятся конструкторское бюро, заводы по производству и ремонту вооружений, цеха по сборке боевых дронов, центры подготовки пилотов, а также склады с оружием и военной техникой.