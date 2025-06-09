Евгений Спирин назначен главным строительным инспектором Новосибирской области

Ему 46 лет. Он окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специализации «Водоснабжение и водоотведение», квалификация — инженер-строитель. Профессиональный путь начал в 2000 году с должности мастера МУП «Горводоканал». Трудился также замначальника центральной диспетчерской службы, начальником службы водоснабжения и начальником Октябрьского участка МУП «Горводоканал». С августа 2023-го до апреля 2025-го года был первым замглавы администрации Краснообска.