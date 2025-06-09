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Евгений Спирин назначен главным строительным инспектором Новосибирской области

С 20 мая он работал на этом посту в качестве исполняющего обязанности начальника.

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Источник: соцсети

Главным строительным инспектором Новосибирской области назначен Евений Спирин. Нового начальника инспекции Госстройнадзора в регионе в понедельник, 9 июня на оперативном совещании в областном правительстве представил губернатор Андрей Травников.

«Хотелось бы представить в качестве начальника инспекции государственного строительного надзора Спирина Евгения Викторовича. Прошу оказывать содействие», — цитирует Травникова агентство «Интерфакс».

Напомним, с 20 мая Спирин работал в качестве исполняющего обязанности начальника инспекции.

Ему 46 лет. Он окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специализации «Водоснабжение и водоотведение», квалификация — инженер-строитель. Профессиональный путь начал в 2000 году с должности мастера МУП «Горводоканал». Трудился также замначальника центральной диспетчерской службы, начальником службы водоснабжения и начальником Октябрьского участка МУП «Горводоканал». С августа 2023-го до апреля 2025-го года был первым замглавы администрации Краснообска.

Предыдущий глава Госстроинспекции региона Алексей Нечунаев обвиняется в получении взятки в крупном размере.