Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Со стороны морпорта в Новороссийске прозвучат выстрелы

В Новороссийске дважды 9 июня прозвучат выстрелы со стороны морского порта. Об этом жителей и гостей курорта предупредили в пресс-службе мэрии.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Новая Кубань

Тренировки будут проводиться в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. На это время запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих госрегистрации, прогулочных судов, спортивных парусных судов, надувных плавсредств и плавсредств для занятий спортом на воде, а также ограничиваются любые виды подводных работ, водолазные спуски.

В ходе тренировок будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.