Тренировки будут проводиться в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. На это время запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих госрегистрации, прогулочных судов, спортивных парусных судов, надувных плавсредств и плавсредств для занятий спортом на воде, а также ограничиваются любые виды подводных работ, водолазные спуски.
В ходе тренировок будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Со стороны морпорта в Новороссийске прозвучат выстрелы
В Новороссийске дважды 9 июня прозвучат выстрелы со стороны морского порта. Об этом жителей и гостей курорта предупредили в пресс-службе мэрии.
Тренировки будут проводиться в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. На это время запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих госрегистрации, прогулочных судов, спортивных парусных судов, надувных плавсредств и плавсредств для занятий спортом на воде, а также ограничиваются любые виды подводных работ, водолазные спуски.