Со стороны морпорта в Новороссийске прозвучат выстрелы

Тренировки будут проводиться в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. На это время запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих госрегистрации, прогулочных судов, спортивных парусных судов, надувных плавсредств и плавсредств для занятий спортом на воде, а также ограничиваются любые виды подводных работ, водолазные спуски.



В ходе тренировок будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.