Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине, сообщает FT

Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
«Западные чиновники считают, что предстоящий саммит лидеров G7 в Канаде… может стать для Трампа возможностью занять более решительную позицию в отношении (украинского — ред.) конфликта после недель колебаний по поводу поддержки Украины Соединенными Штатами», — говорится в публикации издания.
Трамп 18 апреля не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом. Он также не стал напрямую отвечать на вопрос о возможности полного выхода Вашингтона из переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине.
Портал Axios 19 апреля сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.