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Казахстан и Болгария укрепляют стратегическое партнёрство: состоялись переговоры Токаева и Радева

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В ходе встречи главы государств подтвердили обоюдную нацеленность на развитие двустороннего взаимодействия и обозначили новые векторы стратегического партнёрства. Президент Токаев подчеркнул, что Болгария является одним из ключевых партнёров Казахстана в Европе.

Наши отношения демонстрируют стабильную и поступательную динамику: политический диалог, экономическое сотрудничество, межпарламентские связи и контакты между гражданами устойчиво развиваются. Особенно радует рост товарооборота, а также активность болгарского бизнеса в Казахстане — на сегодня успешно работают около 60 компаний с болгарским капиталом.

отметил Глава государства

Стороны договорились активизировать кооперацию в традиционных и новых секторах экономики. Среди приоритетов названы: горнодобывающая промышленность, строительство, транспорт, а также «зелёные» технологии, атомная энергетика, цифровая трансформация, здравоохранение, сельское хозяйство и туризм.

Президент Болгарии Румен Радев выразил высокую оценку внутренним реформам и достижениям Казахстана.

Мы с уважением наблюдаем за масштабными преобразованиями, которые проводятся под Вашим руководством. Казахстан стал надёжным партнёром для ЕС и Болгарии. Ваши успехи в науке, технологиях, образовании впечатляют.

отметил болгарский лидер, упомянув визит в Национальный космический центр

Радев также подтвердил заинтересованность Болгарии в углублении экономических и гуманитарных связей с Казахстаном, включая создание совместных проектов в сфере логистики и энергетики.

По итогам переговоров стороны выразили готовность расширять диалог и подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества в приоритетных направлениях.