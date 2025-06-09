Казахстан и Болгария укрепляют стратегическое партнёрство: состоялись переговоры Токаева и Радева

Наши отношения демонстрируют стабильную и поступательную динамику: политический диалог, экономическое сотрудничество, межпарламентские связи и контакты между гражданами устойчиво развиваются. Особенно радует рост товарооборота, а также активность болгарского бизнеса в Казахстане — на сегодня успешно работают около 60 компаний с болгарским капиталом.