Радий Хабиров присвоил экс-начальнику МЧС по Башкирии почетное звание

«Эта награда не только моя, а, конечно же, всего личного состава. Весь личный состав горд тем, что работает именно в республике, потому что только ваша помощь поддерживает нас и развивает всю пожарно-спасательную службу. И это происходит не разово, а каждый год и постоянно. Ваше внимание, Радий Фаритович, очень дорогого стоит. Уверен, что личный состав своим ратным трудом покажет свою службу и будет благодарен и дальше», — сказал Марат Латыпов.