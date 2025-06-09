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Радий Хабиров присвоил экс-начальнику МЧС по Башкирии почетное звание

Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил экс-начальнику МЧС по РБ Марату Латыпову почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Башкортостан».

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Источник: Башинформ

Высокую награду руководитель республики вручил 9 июня на оперативном совещании в ЦУРе, а также заявил, что Марат Раисович приглашен на работу в управленческую команду региона.

«Эта награда не только моя, а, конечно же, всего личного состава. Весь личный состав горд тем, что работает именно в республике, потому что только ваша помощь поддерживает нас и развивает всю пожарно-спасательную службу. И это происходит не разово, а каждый год и постоянно. Ваше внимание, Радий Фаритович, очень дорогого стоит. Уверен, что личный состав своим ратным трудом покажет свою службу и будет благодарен и дальше», — сказал Марат Латыпов.