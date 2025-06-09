Что происходит после ввода Нацгвардии в Лос-Анджелес

В Калифорнию для противостояния тысячам демонстрантов, недовольных миграционной политикой Белого дома, армия США направила две тысячи бойцов. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт, пишет РБК.
Представители командования ВС США уточнили, что в Лос-Анджелесе развернулись военнослужащие 79-й пехотной бригады боевой группы национальной гвардии Калифорнии. Первыми в город прибыли 300 солдат, которые обеспечат порядок и защиту федеральной собственности и персонала в трех районах города.
Los Angeles Times пишет, что часть военных дежурят у Столичного центра содержания под стражей, в котором находятся задержанные в ходе рейдов нелегалы. Бойцы нацгвардии вооружены винтовками.
Губернатор штата Гэвин Ньюсом потребовал вывести войска Нацгвардии из Лос-Анджелеса. Он опубликовал в Сети открытое письмо главе Пентагона Хегсету, в котором заявил, что следует отменить приказ о вводе военнослужащих, и добавил, что у штата не было проблем до «вмешательства Трампа». Губернатор назвал прибытие нацгвардейцев «намеренным подстрекательством», которое «усилит напряженность». По его словам, в Лос-Анджелесе достаточно полицейских, чтобы сохранять порядок, но администрация Трампа просто «хочет зрелища».
Ньюсом также негативно отреагировал на информацию о намерении главы Минобороны США Пита Хеггета направить в Лос-Анджелес дополнительно бойцов Корпуса морской пехоты для усмирения акций протеста. Губернатор считает, что морские пехотинцы не должны использоваться в США против собственных граждан.
Решение о привлечении военных Нацгвардии для погашения акций протестов было принято Трампом после того, как полицейские Калифорнии не смогли усмирить тысячи митингующих. «Федеральное правительство вмешается и решит проблему БЕСПОРЯДКОВ И МАРОДЕРОВ так, как ее следует решить!!!» — написал американский лидер в Truth Social. Политик пообещал освободить «великий американский город», который был «захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками».
Демонстранты выступают против рейдов миграционной и таможенной службы США и устраивают потасовки с силовиками. Участники акций протестов забрасывают сотрудников правоохранительных органов кусками бетона, бутылками, запускают в сторону полицейских фейерверки. В ответ на агрессию демонстрантов подразделения Министерства внутренней безопасности США используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы.
Массовые беспорядки стартовали в городе 6 июня после того, как Иммиграционная и таможенная полиция США произвела рейды, в результате которых задержала десятки нелегальных мигрантов для последующей депортации. По данным Reuters, в пятницу в районе Парамаунт на юго-востоке Лос-Анджелеса в стычку с полицейскими вступили порядка 100 протестующих. В других районах демонстранты перекрывали улицы, нападали на полицейских.
Иммиграционная служба США реализует план Дональда Трампа по депортации 1 миллиона нелегальных мигрантов в течение года. Усилиями Белого дома в стране приостановлена программа экс-президента Джо Байдена по предоставлению права 530 тысячам граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы жить и работать в США. В начале июня Штаты ввели запрет на въезд в страну мигрантов из 12 стран, в том числе Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Ирана и Ливии.