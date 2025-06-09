Что происходит после ввода Нацгвардии в Лос-Анджелес

Губернатор штата Гэвин Ньюсом потребовал вывести войска Нацгвардии из Лос-Анджелеса. Он опубликовал в Сети открытое письмо главе Пентагона Хегсету, в котором заявил, что следует отменить приказ о вводе военнослужащих, и добавил, что у штата не было проблем до «вмешательства Трампа». Губернатор назвал прибытие нацгвардейцев «намеренным подстрекательством», которое «усилит напряженность». По его словам, в Лос-Анджелесе достаточно полицейских, чтобы сохранять порядок, но администрация Трампа просто «хочет зрелища».