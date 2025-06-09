Хабиров сообщил о назначении главы администрации Ермекеевского района

Рустам Алимгафаров родился 13 июня 1986 года в поселке Урал Кармаскалинского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет, по специальности агроном. Карьеру начинал в ГУСП совхоз «Алексеевский». Работал агрономом по производству, агрономом-агрохимиком, ведущим агроном, управляющим отделением, ведущим менеджером Дюртюлинского филиала «Агидель» ГУСП МТС «Центральная РБ», директором Управления сельского хозяйства Янаульского района. Пост замглавы администрации Янаульского района занимал с 2019 года.