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Хабиров сообщил о назначении главы администрации Ермекеевского района

Ранее он работал в Янаульском районе республики.

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Источник: Администрация Ермекеевского района РБ

На пост главы администрации Ермекеевского района назначен Рустам Алимгафаров. Ранее он работал замглавы администрации Янаульского района.

О назначении глава региона Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве 9 июня.

Рустам Алимгафаров родился 13 июня 1986 года в поселке Урал Кармаскалинского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет, по специальности агроном. Карьеру начинал в ГУСП совхоз «Алексеевский». Работал агрономом по производству, агрономом-агрохимиком, ведущим агроном, управляющим отделением, ведущим менеджером Дюртюлинского филиала «Агидель» ГУСП МТС «Центральная РБ», директором Управления сельского хозяйства Янаульского района. Пост замглавы администрации Янаульского района занимал с 2019 года.