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Радий Хабиров наградил коллектив Республиканского госпиталя ветеранов войн

Лучшим госпиталем в стране стал Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн.

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Источник: Башинформ

Сегодня на оперативном совещании в ЦУРе за большой вклад в развитие здравоохранения благодарностью Главы республики поощрили коллектив медучреждения. Награду получил главный врач Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Азат Рахматуллин.

Напомним, госпиталь ветеранов войн признали лучшим в России по организации медицинской реабилитации, сообщал «Башинформ».

«Это большой труд наших врачей. И их работа чрезвычайно актуальна в наше время. Коллектив накопил высокие компетенции, материальная база очень хорошая», — отметил Радий Хабиров.