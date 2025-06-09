Радий Хабиров наградил коллектив Республиканского госпиталя ветеранов войн

Сегодня на оперативном совещании в ЦУРе за большой вклад в развитие здравоохранения благодарностью Главы республики поощрили коллектив медучреждения. Награду получил главный врач Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Азат Рахматуллин.
Напомним, госпиталь ветеранов войн признали лучшим в России по организации медицинской реабилитации, сообщал «Башинформ».
«Это большой труд наших врачей. И их работа чрезвычайно актуальна в наше время. Коллектив накопил высокие компетенции, материальная база очень хорошая», — отметил Радий Хабиров.