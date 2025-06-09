Глава Башкирии озвучил ряд кадровых решений в своей команде

— На пост министра внутренних дел республики Башкортостан назначен генерал-майор полиции Александр Валерьевич Воронежский. Ему 49 лет, он находится на пути сюда, в среду мы его представим коллективу министерства внутренних дел. Человек с большим опытом, я полагаю, что в ближайшее время руководитель преступит к работе, — отметил Радий Хабиров.