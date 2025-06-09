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Глава Башкирии озвучил ряд кадровых решений в своей команде

В составе команды главы Башкирии произошли кадровые перестановки.

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Источник: МВД по Свердловской области

Сегодня, 9 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о кадровых изменения в составе своей команды. Так, он официально представил нового министра МВД республики Александра Воронежского. Его на прошлой неделе назначили на этот пост Указом Президента России Владимира Путина.

— На пост министра внутренних дел республики Башкортостан назначен генерал-майор полиции Александр Валерьевич Воронежский. Ему 49 лет, он находится на пути сюда, в среду мы его представим коллективу министерства внутренних дел. Человек с большим опытом, я полагаю, что в ближайшее время руководитель преступит к работе, — отметил Радий Хабиров.

Также глава республики представил еще одного нового члена своей команды — главу Ермекеевского района Башкирии. Накануне Совет района проголосовал за назначение на этот пост Рустама Алимгафарова. Ранее она работал замглавы Янаульского района республики.