Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет

Для того, чтобы поддерживать наш диалог, предлагаю укреплять работы наших парламентских групп и организовывать более частые межпарламентские визиты. Казахстан и Болгария сумели сотрудничать успешно в рамках ООН и других международных организаций, где у нас имеются общие цели на мировой арене. Углубление культурно-гуманитарных отношений также является аспектом нашей повестки. Есть возможность сотрудничества в области образования, туризма, и это поможет нам обмениваться знаниями, экспертизой, опытом и проложить путь для осуществления инновационных проектов и инициатив по развитию.