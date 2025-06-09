В Пермском крае пересмотрят границы двух округов

В Пермском крае планируется изменить границы Уинского и Чернушинского округов. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение Законодательного собрания региона.
Согласно документу, поселок Ленинский, который территориально расположен в Уинском округе, но по закону с 1998 года относится к Чернушинскому муниципалитету, официально перейдет в состав Чернушинского округа. Проект постановления опубликован на сайте краевого парламента.
Изменение обусловлено несоответствием между фактической принадлежностью поселка и его юридическим статусом. После корректировки границ Чернушинский округ увеличится на 28,96 гектара и достигнет площади 167,7 тыс. гектаров. Уинский округ, в свою очередь, будет занимать 155,2 тыс. гектаров.
Кроме того, Чернушинскому округу передадут участок дороги от Калиновки до Ленинского, который проходит через земли лесного фонда, ранее находившиеся под управлением Уинского лесничества.
Инициатором изменений выступил глава Уинского муниципального округа Алексей Зеленкин. Законопроект был подан 5 июня. Представители обеих территорий поддержали инициативу.