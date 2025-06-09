В Узбекистане состоялась церемония официальной встречи Роберта Фицо — фото

На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, тепло встретив высокого гостя, пригласил его на пьедестал.
В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Словакии. Лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
По завершении церемонии и совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.
По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.
По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 — 10 июня находится в республике с официальным визитом.
В рамках программы пребывания он примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.