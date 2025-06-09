Улан-Удэ и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве

Между Улан-Удэ и Иркутском подписан договор о сотрудничестве, сообщает UlanMedia (УланМедиа) со ссылкой на пресс-службу администрации Улан-Удэ.
Главы городов Игорь Шутенков и Руслан Болотов поставили свои подписи под соглашением, которое открывает новую главу в отношениях между городами.
«Теперь мы можем обмениваться опытом и решать текущие проблемы, обсуждать и применять лучшие практики и технологии в различных сферах, таких как городское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, образование, социальная и молодёжная политика, охрана окружающей среды, культура, спорт и туризм», — отметил Игорь Шутенков.
Улан-Удэ и Иркутск — крупные промышленные, научные, деловые и культурные центры Восточной Сибири. Сотрудничество между городами позволит им работать вместе в самых разных областях.
Партнёрство — это не просто слова, это конкретные действия. Игорь Юрьевич поделился опытом Иркутска в восстановлении памятников деревянного зодчества и реализации национальных проектов. В свою очередь, наши соседи опережают нас в работе в рамках стратегического мастер-плана. И, конечно, мы будем сотрудничать в сфере туризма. Подписание соглашения станет отправной точкой для нашего дальнейшего взаимодействия, — сказал Руслан Болотов, мэр Иркутска.
Следующий этап — установление побратимских отношений между городами.