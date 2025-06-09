Улан-Удэ и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве

Партнёрство — это не просто слова, это конкретные действия. Игорь Юрьевич поделился опытом Иркутска в восстановлении памятников деревянного зодчества и реализации национальных проектов. В свою очередь, наши соседи опережают нас в работе в рамках стратегического мастер-плана. И, конечно, мы будем сотрудничать в сфере туризма. Подписание соглашения станет отправной точкой для нашего дальнейшего взаимодействия, — сказал Руслан Болотов, мэр Иркутска.