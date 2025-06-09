Орбан призвал Европу перестать думать о Путине

«Мы должны думать не о Путине, а в первую очередь о себе. Мы не должны измерять Европу через фигуру российского лидера. У нас есть собственные интересы. Мы должны быть сильными — как с Россией, так и без нее. Президент России — это президент России», — объяснил глава венгерского правительства.