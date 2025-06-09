Рустам Герасимчук назначен замминистра внутренней политики Омской области

Губернатор Омской области назначил Рустама Герасимчука на должность заместителя министра внутренней политики региона. С ним был заключён трудовой договор на один год, как и с другими членами правительства, а также установлен испытательный срок в три месяца.
Ранее Герасимчук занимал пост руководителя отдела по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями в министерстве внутренней политики.
Должность заместителя министра освободилась после ухода Антона Киселёва, который перешёл на новую работу в городскую администрацию. Теперь он занимает пост вице-мэра и директора департамента общественной безопасности.
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