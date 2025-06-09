«Не был Логинов любим горожанами»: политолог Андрей Шалимов прокомментировал задержание мэра

Утром 9 июня стало известно о задержании мэра Красноярска. Его обвинили во взятке в особо крупном размере. «МК в Красноярске» обратился за комментарием к политическому аналитику Андрею Шалимову.
«Задержание Логинова запоздалое, показания на него были даны подрядчиками и сотрудниками администрации города еще год назад».
Об этом также заявлял политолог Чернявский.
«Забавно, что взяли его сразу после празднования дня города, которое мэр провел с помпой, стараясь выставить себя таким добродушным и народным. Но не был Логинов любим горожанами, потому что его сущность сразу стала понятна после кулуарного назначения в тишине кабинетов. В кабинет градоначальника провели буквально ноунейма, которого не знали красноярцы. Ну теперь узнали не только жители Красноярска, но всей страны», — отметил Шалимов.
Ранее мы публиковали статью, в которой рассказали, какой была предполагаемая сумма взятки, какие скандалы были вокруг Логинова и почему его хотели «отменить».