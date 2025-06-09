«Не был Логинов любим горожанами»: политолог Андрей Шалимов прокомментировал задержание мэра

«Забавно, что взяли его сразу после празднования дня города, которое мэр провел с помпой, стараясь выставить себя таким добродушным и народным. Но не был Логинов любим горожанами, потому что его сущность сразу стала понятна после кулуарного назначения в тишине кабинетов. В кабинет градоначальника провели буквально ноунейма, которого не знали красноярцы. Ну теперь узнали не только жители Красноярска, но всей страны», — отметил Шалимов.