Лукашенко проводит встречу с губернатором Калининградской области

Как заявил глава государства, Беларусь всегда готова всегда подставить плечо Калининградской области. По его словам, в советские времена Беларусь вообще «была ответственной» за Калининградскую область.
Естественно мы (теперь) живем в суверенных независимых государствах, но всегда чувствуем ответственность за этот уголок нашего общего Отечества. Поэтому можете на нас надеяться.
Глава государства отметил, что Беларуси и Калининградской области нужно увеличивать товарооборот.
У нас в последнее время произошло снижение экспорта. Это, конечно, в первую очередь по вине Беларуси. Вы хороший промышленник и понимаете, о чем идет речь.
По его словам, экономики Беларуси и Калининградской области России должны конкурировать с Евросоюзом. Президент высказал уверенность, что губернатор приложит все усилия, чтобы товарооборот не падал, а наоборот, показывал другим пример по росту.
Мы также будем стараться, чтобы достичь как минимум того, что было у нас. Да, у нас определенная сложность есть в логистикой прежде всего.
По его словам, белорусские грузы идут длинными маршрутами — сначала на север, а потом на юго-запад. Однако, по мнению президента, это не является оправданием уменьшения товарооборота. Беларусь готова поставлять в Калининградскую область лифты, развивать кооперацию по другим направлениям.
Отмечая готовность Минска сотрудничать с Калининградской областью о различным направлениям, президент подчеркнул, что это близкий для Беларуси регион.
Калининградцы — люди наши. Мы всегда об этом знаем. Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других, то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов.
Рабочий визит губернатора начался накануне с посещения мемориального комплекса на месте сожженной карателями весной 1943 года Хатыни.
Сегодня российский губернатор возложил венок к монументу Победы в белорусской столице, а также провел встречу с Послом России в Беларуси Борисом Грызловым.
После встречи с белорусским лидером делегация Калининградской области посетит ОАО «Белкоммунмаш» и ОАО «МАЗ».
Первый визит в Беларусь Беспрозванных состоялся 16 — 18 октября 2024 года, тогда он посещал Могилев.