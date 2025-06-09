Президент Эстонии рассказал, какие будут отношения с Россией после СВО

Он подчеркнул, что обе страны останутся соседями с общей границей. Конфликт когда-нибудь в любом случае закончится, несмотря на то, что «российские чиновники упоминали 21-летнюю войну со Швецией», указал Карис.
«Россия продолжит быть нашим соседом», — отметил он.
По его мнению, необходимо будет создать «некоторое доверие» с помощью дипломатических отношений, которые сейчас практически заморожены.
Карис напомнил, что в Европе и раньше были конфликты, и многие воевавшие друг с другом страны теперь являются союзниками.