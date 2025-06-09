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Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате

Астана. 9 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Болгарии Румен Радев провели переговоры в расширенном формате, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что визит Румена Радева с представительной делегацией придает импульс развитию двусторонних отношений.

Глава государства подчеркнул положительную динамику во взаимной торговле и выразил уверенность в ее дальнейшем расширении. По данным статистики, за первые четыре месяца текущего года товарооборот превысил $83 млн, а в 2024 году увеличился в четыре раза — до $375 млн.

Президент Казахстана выразил готовность развивать сотрудничество с болгарскими компаниями и инвесторами, отметив, что важная роль в этом процессе отведена Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В свою очередь, президент Болгарии поблагодарил за гостеприимство и подчеркнул, что его страна придает большое значение укреплению партнерства с Казахстаном и стремится расширять направления двустороннего взаимодействия.

«Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху — это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой», — сказал Румен Радев.

Во время переговоров стороны рассмотрели ряд ключевых вопросов двустороннего сотрудничества.

Обе стороны подтвердили стремление к углублению партнерства и реализации новых проектов, направленных на развитие отношений между Казахстаном и Болгарией.