Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате

«Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана отметил, что визит Румена Радева с представительной делегацией придает импульс развитию двусторонних отношений.
Глава государства подчеркнул положительную динамику во взаимной торговле и выразил уверенность в ее дальнейшем расширении. По данным статистики, за первые четыре месяца текущего года товарооборот превысил $83 млн, а в 2024 году увеличился в четыре раза — до $375 млн.
Президент Казахстана выразил готовность развивать сотрудничество с болгарскими компаниями и инвесторами, отметив, что важная роль в этом процессе отведена Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В свою очередь, президент Болгарии поблагодарил за гостеприимство и подчеркнул, что его страна придает большое значение укреплению партнерства с Казахстаном и стремится расширять направления двустороннего взаимодействия.
«Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху — это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой», — сказал Румен Радев.
Во время переговоров стороны рассмотрели ряд ключевых вопросов двустороннего сотрудничества.
Обе стороны подтвердили стремление к углублению партнерства и реализации новых проектов, направленных на развитие отношений между Казахстаном и Болгарией.