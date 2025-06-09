Демешин ответит на вопросы хабаровчан в прямом эфире 10 июня

— по SMS на номер +7 929 400 94 00;

— в комментариях под анонсом во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»;

— через портал «Голос 27»;

— по телефону горячей линии: 8 800 222 55 27 (с 6 по 10 июня, с 09:00 до 21:00, звонок бесплатный).