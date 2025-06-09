Демешин ответит на вопросы хабаровчан в прямом эфире 10 июня

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проведёт прямую линию с жителями региона 10 июня в 19:00. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Как отметил глава региона, формат оказался востребованным — граждане активно используют возможность напрямую задать вопросы о ремонте дорог, работе школ, мерах социальной поддержки и других проблемах местного характера.
«Для меня такие обращения — повод скорректировать работу властей», — сказал Демешин.
Вопросы можно направить несколькими способами:
— по SMS на номер +7 929 400 94 00;
— в комментариях под анонсом во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»;
— через портал «Голос 27»;
— по телефону горячей линии: 8 800 222 55 27 (с 6 по 10 июня, с 09:00 до 21:00, звонок бесплатный).
Трансляция прямой линии будет доступна на телеканалах «Губерния», «Хабаровск», «6ТВ», «Россия 24», а также на радио «Восток России» (103.7 FM) и на платформе Rutube. Предусмотрен сурдоперевод.