Генсек НАТО настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%

Ранее Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил об утверждении планов самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Он подтвердил, что «внес предложение» к саммиту НАТО в Гааге 24—25 июня поднять порог военных расходов для стран альянса с нынешних 2% ВВП до 5% к 2030 году.