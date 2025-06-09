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Генсек НАТО настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%. Об этом говорится в распространенном его пресс-службой тексте, подготовленного для выступления на конференции в Chatham House (признан в РФ нежелательной организацией) в Лондоне.

Источник: AP 2024

«НАТО должна увеличить свои противовоздушные и противоракетные возможности на 400%», — заявит в своей речи Рютте. Он также выступит с утверждением, что якобы существует некая военная угроза странам НАТО и что она «не исчезнет после завершения конфликта на Украине».

Ранее Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил об утверждении планов самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Он подтвердил, что «внес предложение» к саммиту НАТО в Гааге 24—25 июня поднять порог военных расходов для стран альянса с нынешних 2% ВВП до 5% к 2030 году.