Генсек НАТО настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%

«НАТО должна увеличить свои противовоздушные и противоракетные возможности на 400%», — заявит в своей речи Рютте. Он также выступит с утверждением, что якобы существует некая военная угроза странам НАТО и что она «не исчезнет после завершения конфликта на Украине».
Ранее Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил об утверждении планов самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Он подтвердил, что «внес предложение» к саммиту НАТО в Гааге