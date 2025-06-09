В Тольятти назначен новый замглавы по кадрам — Ольга Миневалиева

Сегодня в должность начальника Управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа Тольятти вступила Ольга Миневалиева. Новость озвучил градоначальник Илья Сухих.
Ольга Владиславовна родилась в 1983 году в небольшом северном городке Дудинка, расположенном в Красноярском крае.
Своё профессиональное становление начала в Самаре, окончив в 2005 году Самарский государственный университет по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Спустя некоторое время, в 2010 году, успешно освоив юридический факультет, получила диплом юриста.
Свою карьеру специалист начинала именно в Управлении муниципальной службы и кадровой политики, последовательно продвигаясь по служебной лестнице с 2011 года.
Комментируя назначение, Илья Сухих выразил уверенность, что богатый профессиональный багаж Ольги Миневалиевой поможет ей эффективно справляться с обязанностями руководителя и подчеркнул, что её управленческий потенциал обязательно проявится на новом уровне.
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