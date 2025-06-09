Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти назначен новый замглавы по кадрам — Ольга Миневалиева

Сегодня в должность начальника Управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа Тольятти вступила Ольга Миневалиева.

Качество жизни в вашем регионе

Сегодня в должность начальника Управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа Тольятти вступила Ольга Миневалиева. Новость озвучил градоначальник Илья Сухих.

Ольга Владиславовна родилась в 1983 году в небольшом северном городке Дудинка, расположенном в Красноярском крае.

Своё профессиональное становление начала в Самаре, окончив в 2005 году Самарский государственный университет по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Спустя некоторое время, в 2010 году, успешно освоив юридический факультет, получила диплом юриста.

Свою карьеру специалист начинала именно в Управлении муниципальной службы и кадровой политики, последовательно продвигаясь по служебной лестнице с 2011 года.

Комментируя назначение, Илья Сухих выразил уверенность, что богатый профессиональный багаж Ольги Миневалиевой поможет ей эффективно справляться с обязанностями руководителя и подчеркнул, что её управленческий потенциал обязательно проявится на новом уровне.

Новости Самары и региона! Подпишитесь на наш телеграм-канал! И читайте наши материалы на Дзене.