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Какие документы подписали Казахстан и Болгария

После завершения переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента Болгарии Румена Радева состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Пресс-служба Акорды озвучила список важных документов.

  1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Министерством транспорта и коммуникаций Болгарии по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.
  2. Меморандум о взаимопонимании между Астаной и Софией.
  3. Меморандум об установлении побратимских отношений между Шымкентом и Пловдивом.
  4. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте РК и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Болгарии.
  5. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Болгарской торгово-промышленной палатой.