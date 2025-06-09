Какие документы подписали Казахстан и Болгария

Пресс-служба Акорды озвучила список важных документов.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Министерством транспорта и коммуникаций Болгарии по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.
- Меморандум о взаимопонимании между Астаной и Софией.
- Меморандум об установлении побратимских отношений между Шымкентом и Пловдивом.
- Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте РК и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Болгарии.
- Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Болгарской торгово-промышленной палатой.