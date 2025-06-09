Губернатор призвал волгоградцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности

На оперативном совещании в обладминистрации обсудили вопросы комплексной безопасности и важности внимательного соблюдения мер предосторожности жителями региона. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров напомнил, что в соответствии с Указом Президента РФ № 757 от 19 октября 2022 года в субъекте продолжает действовать режим повышенной готовности. С 2 июня текущего года в связи с ухудшением пожароопасной ситуации был введен особый противопожарный режим.