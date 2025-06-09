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Губернатор призвал волгоградцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности

На оперативном совещании в обладминистрации обсудили вопросы комплексной безопасности и важности внимательного соблюдения мер предосторожности жителями региона. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров напомнил, что в соответствии с Указом Президента РФ № 757 от 19 октября 2022 года в субъекте продолжает действовать режим повышенной готовности. С 2 июня текущего года в связи с ухудшением пожароопасной ситуации был введен особый противопожарный режим.

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Андрей Бочаров подчеркнул, что строгое выполнение всех требований безопасности обязательно для жителей и гостей Волгоградской области.

«Террористические действия киевского режима, направленные на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам, требуют от всех уровней власти и населения повышенного внимания к мерам предосторожности и безопасности, — отметил он. — Важно немедленно информировать правоохранительные органы и специальные службы обо всех подозрительных действиях на территории региона».

Губернатор также обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, общественных пространств, а также мероприятий, приуроченных к государственному празднику — Дню России.

Для повышения безопасности жителей и гостей Волгоградской области перед заместителями губернатора были поставлены дополнительные задачи. Важно сформировать и утвердить графики круглосуточного дежурства руководителей и ответственных сотрудников в органах исполнительной власти и местного самоуправления на период предстоящих праздничных и выходных дней.

Также необходимо продолжить выполнение плановых мероприятий по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, коммунального и энергетического комплекса, социальной сферы. Важно поддерживать резервы сил и средств для оперативного реагирования в случае осложнения ситуации и угрозах ЧС.

Кроме того, следует продолжить реализацию мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и мест массового скопления людей, уделяя особое внимание безопасности на государственных экзаменах. В рамках работы антитеррористической комиссии Волгоградской области будут рассмотрены актуальные вопросы безопасности в регионе.