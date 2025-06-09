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Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы

Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы — им стал Ерлан Исабеков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Источник: Акимат Алматы

«По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя аппарата акима Алматы назначен Ерлан Исабеков», — говорится в сообщении.

По информации акимата, Ерлан Исабеков окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Джорджтаунский университет (США) по программе «Болашақ». Имеет степень магистра прикладной математики, экономики.

Трудовую деятельность начал учителем математики школы-лицея № 131 города Алматы.

С 2000 по 2002 годы работал на различных должностях в министерстве государственных доходов.

С 2002 по 2008 годы — в Комитете таможенного контроля Министерства финансов.

С 2009 по 2015 годы работал на руководящих должностях в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2015 по 2018 годы занимал должность инспектора Отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации президента.

С 2018 по 2023 годы работал акимом Егиндыкольского района Акмолинской области, акимом Каратальского района области Жетісу.

До настоящего назначения занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля Администрации президента.