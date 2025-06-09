Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы

«По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя аппарата акима Алматы назначен Ерлан Исабеков», — говорится в сообщении.
По информации акимата, Ерлан Исабеков окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Джорджтаунский университет (США) по программе «Болашақ». Имеет степень магистра прикладной математики, экономики.
Трудовую деятельность начал учителем математики школы-лицея № 131 города Алматы.
С 2000 по 2002 годы работал на различных должностях в министерстве государственных доходов.
С 2002 по 2008 годы — в Комитете таможенного контроля Министерства финансов.
С 2009 по 2015 годы работал на руководящих должностях в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.
С 2015 по 2018 годы занимал должность инспектора Отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации президента.
С 2018 по 2023 годы работал акимом Егиндыкольского района Акмолинской области, акимом Каратальского района области Жетісу.
До настоящего назначения занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля Администрации президента.