Прокуратура Молдавии попросила продлить арест Гуцул

По словам Байрам, Гуцул уже три месяца находится в заключении, а о ней ни разу не вспомнил прокурор, чтобы провести какие-то процессуальные действия с ее участием. «Прокурор говорит, что есть множество свидетелей, которые сообщают о том, что их склоняли к тому, чтобы они донатили в кампанию. Мы говорим, что даже не знаем этих людей, просим провести нам очные ставки, как то предусматривает уголовно-процессуальный кодекс. Прокуроры также говорят, что есть многие формуляры пожертвований, где подписи не принадлежат тем, кто это якобы подписывал. Но нет ни одного постановления о назначении экспертизы о подлинности подписи», — подчеркнула адвокат.