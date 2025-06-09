Прокуратура Молдавии попросила продлить арест Гуцул

Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в финансировании запрещенной в стране партии «Шор» и подделке документов. Суд Кишинева 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Домашний арест Гуцул истекает 13 июня.
«Прокуроры ходатайствовали о продлении домашнего ареста еще на 30 дней. В среду в 14.00 в суде сектора Чеканы будет рассматриваться ходатайство прокурора», — сказала Байрам.
Адвокат напомнила, что у Гуцул мера пресечения по делу, которое только на стадии уголовного преследования и связано оно с избирательной кампанией в Гагаузии в 23 году. «Прокуроры ничего нового в этом ходатайстве не пишут, этот документ -копипейст из первого ходатайства, ни одна буква не изменена, ни одна запятая. И не прилагается ни одного документа, подтверждающего существование хотя бы одного из рисков, которые указываются — риск побега, риск влияния на свидетелей, риск разрушения доказательств. А то, что пишут, это просто выписки из закона, без того, чтобы дать им оценку, соответствующей обстоятельствам дела, соответствующие характеристики личности Евгении Гуцул. То есть формальность», — пояснила она.
По словам Байрам, Гуцул уже три месяца находится в заключении, а о ней ни разу не вспомнил прокурор, чтобы провести какие-то процессуальные действия с ее участием. «Прокурор говорит, что есть множество свидетелей, которые сообщают о том, что их склоняли к тому, чтобы они донатили в кампанию. Мы говорим, что даже не знаем этих людей, просим провести нам очные ставки, как то предусматривает уголовно-процессуальный кодекс. Прокуроры также говорят, что есть многие формуляры пожертвований, где подписи не принадлежат тем, кто это якобы подписывал. Но нет ни одного постановления о назначении экспертизы о подлинности подписи», — подчеркнула адвокат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.