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Лукашенко: калининградцы — наши люди

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных отметил особую близость Беларуси и этого российского региона, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Калининградцы — люди наши. Мы всегда об этом знаем. Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других (но это невозможно, я никогда в своей практике этого не делал), то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов», — сказал Александр Лукашенко.

Алексей Беспрозванных в этой связи отметил, что только в его делегации три члена правительства Калининградской области, которые родились в Беларуси. «Исторически мы вместе, как братские народы, жили и будем жить», — подчеркнул он.