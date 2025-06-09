Лукашенко: калининградцы — наши люди

«Калининградцы — люди наши. Мы всегда об этом знаем. Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других (но это невозможно, я никогда в своей практике этого не делал), то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов», — сказал Александр Лукашенко.