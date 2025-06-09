Заседание Пленума Экономического суда СНГ пройдет в Минске 10 июня

В ходе предстоящего заседания пленума будут проведены выборы председателя Экономического суда СНГ и его заместителя (избираются каждые два года), а также рассмотрены вопросы внесения изменений в регламенты Экономического суда СНГ и Пленума Экономического суда СНГ и иные вопросы.