Заседание Пленума Экономического суда СНГ пройдет в Минске 10 июня

Пленум — высший коллегиальный орган Экономического суда СНГ, состоящий из судей суда (по одному от каждого государства) и председателей высших национальных судов, обладающих компетенцией по рассмотрению экономических споров в государствах — участниках соглашения о статусе Экономического суда СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан).
В ходе предстоящего заседания пленума будут проведены выборы председателя Экономического суда СНГ и его заместителя (избираются каждые два года), а также рассмотрены вопросы внесения изменений в регламенты Экономического суда СНГ и Пленума Экономического суда СНГ и иные вопросы.