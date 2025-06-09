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Заседание Пленума Экономического суда СНГ пройдет в Минске 10 июня

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Пленума Экономического суда Содружества Независимых Государств состоится 10 июня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Экономическом суде СНГ.

Пленум — высший коллегиальный орган Экономического суда СНГ, состоящий из судей суда (по одному от каждого государства) и председателей высших национальных судов, обладающих компетенцией по рассмотрению экономических споров в государствах — участниках соглашения о статусе Экономического суда СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан).

В ходе предстоящего заседания пленума будут проведены выборы председателя Экономического суда СНГ и его заместителя (избираются каждые два года), а также рассмотрены вопросы внесения изменений в регламенты Экономического суда СНГ и Пленума Экономического суда СНГ и иные вопросы.