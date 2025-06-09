Лукашенко рассказал о чувстве ответственности за Калининградскую область и готовности наращивать сотрудничество

Приветствуя руководителя региона, глава государства заметил, что с ним встречается впервые, хотя это уже второй визит Алексея Беспрозванных в Беларусь, он уже более-менее знаком со страной и ее возможностями.
Об особом чувстве ответственности О сложной логистике и уровне торговли О потенциале в строительстве и промышленности О поставках продовольствия, в том числе картошки несчастной О торговле на внешних рынках и конкуренции с ЕС.
Об особом чувстве ответственности
Президент напомнил, что в советские времена, образно говоря, Беларусь была ответственной за Калининградскую область и с тех времен в стране сохранилось особое отношение к этому региону. «Мы готовы всегда подставить вам плечо, — заверил Александр Лукашенко. — Мы живем в суверенных независимых государствах, но у меня всегда это чувство, когда я давным-давно бывал в Калининградской области и когда ко мне приезжают люди из Калининградской области… Я, поверьте, чувствую свою ответственность, как и белорусы, за этот уголок нашего общего отечества. Поэтому вы можете на нас надеяться в том, на что мы способны в Беларуси».
В продолжение разговора глава государства подчеркнул: «Калининградцы — люди наши. Мы всегда об этом знаем. Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других (но это невозможно, я никогда в своей практике этого не делал), то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов».
О сложной логистике и уровне торговли
Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с Калининградской областью, Александр Лукашенко отметил некоторое снижение во взаимной торговле, в том числе по экспортным поставкам из Беларуси. В этом, по его словам, значительная доля ответственности белорусской стороны. «Вы как хороший промышленник, насколько я знаю (Алексей Беспрозванных долгое время работал в промышленном секторе, в том числе являлся заместителем министра промышленности и торговли России. — Прим. БЕЛТА), понимаете, о чем идет речь, и приложите все усилия, поможете, подскажете для того, чтобы мы, Беларусь и Калининградская область, все-таки не падали в нашем товарообороте, а показывали пример другим по росту товарооборота. Мы также будем стараться, чтобы достичь как минимум того, что было у нас», — сказал Президент.
Глава государства констатировал наличие некоторых сложностей с логистикой поставок в этот российский регион, из-за чего белорусские товары и продукция следуют длинными маршрутами: сначала на север, а потом на юго-запад. «Но это не оправдание того, что мы немножко свалились в последнее время», — выразил уверенность Александр Лукашенко и предложил ряд направлений, где стороны могут усилить сотрудничество.
Алексей Беспрозванных в этом плане заметил, что стороны ставят перед собой амбициозную цель — восстановить досанкционный уровень товарооборота. «Вы говорите, что это по причине Беларуси (упали объемы торговли. — Прим. БЕЛТА). Абсолютно не так. Мы видим прекрасно, что сегодня те ограничения, которые наши недружественные соседи создают, — ровно та причина, которая не позволяет нам в полной мере реализовывать имеющийся потенциал, — подчеркнул глава региона. — Нас ограничивают со стороны железнодорожного, автомобильного транспорта. Мы видим снижение этого потока, что связано исключительно с искусственным созданием барьеров со стороны недружественных соседей. Но бизнес уже подстроился, адаптировался. Не этими каналами — значит, другими будем возить продукцию. Мы сегодня переключились на морское сообщение».
О потенциале в строительстве и промышленности
Одной из сфер, где стоит усилить взаимодействие, было названо строительство. Беларусь готова предложить свои возможности и специалистов в области проектирования и возведения различных объектов, в том числе масштабных и сложных. В качестве примера Президент привел совместную работу, проведенную в свое время по строительству ТЭЦ. «Я часто привожу в пример это: даже Анатолий Борисович Чубайс удивился, что белорусы могут построить серьезное сооружение, типа ТЭЦ, которую мы вместе с вами тогда строили», — сказал он.
Традиционно перспективное направление сотрудничества — поставки пассажирского транспорта различных классов: автобусов, электробусов, трамваев, троллейбусов. «Мы это умеем делать. Мы сохранили компетенции, которые были присущи в советские времена», — заметил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что Алексей Беспрозванных, работавший на протяжении ряда лет заместителем министра промышленности и торговли России, хорошо знает этот сектор экономики и его значение для развития страны.
Особый акцент глава государства сделал на возможностях совместной работы в сфере станкостроения. «Без станков в промышленности ничего не бывает. Мы также сохранили с советских времен наш уровень производства станков. Станкостроительная отрасль у нас приличная. Мы добавили прилично в этом плане. Мы производим, как вы знаете, токарные, фрезерные, шлифовальные, прочие станки», — обозначил Президент возможности отечественной промышленности. Он обратил внимание, что для России и Беларуси вопрос производства собственных станков довольно остро встал в последнее время, поэтому была разработана и реализуется профильная совместная программа для развития станкостроения.
Широко известны возможности Беларуси в производстве лифтов, и это направление стороны также могут успешно развивать. Тем более что в Калининградской области, как и в других регионах России и ряде постсоветских стран, есть необходимость в замене старого лифтового оборудования.
«Многие из лифтов, которые мы устанавливали в советские времена, сроки свои уже исчерпали, поэтому очень большие очереди в постсоветских республиках на закупки лифтов, их постоянно не хватало. Но будьте уверены, что для Калининградской области, если это нужно будет, мы изготовим нужное количество лифтов», — сказал глава государства.
О поставках продовольствия, в том числе картошки несчастно
Александр Лукашенко подчеркнул значительные возможности Беларуси по экспорту широкой линейки продовольственных товаров в российский регион. Тем более подобный опыт уже имеется. В прежние годы белорусское сельское хозяйство было ориентировано в том числе на Калининградскую область.
«Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла», — сказал Президент.
О торговле на внешних рынках и конкуренции с ЕС
Глава государства на встрече с губернатором затронул не только вопросы двусторонней повестки, но и акцентировал внимание на общих экономических вопросах. В частности, на необходимости увеличивать производительность труда и повышать конкурентоспособность на внешних рынках.
«У нас есть у кого учиться. Давайте будем откровенны: европейцы в этом плане молодцы», — заявил Президент.
Он отметил, что с учетом дефицита трудовых ресурсов в Беларусь начали приезжать люди из других регионов мира, что вызвало определенную реакцию в обществе. «Я говорю: хорошо, мы никого сюда (звать не будем. — Прим. БЕЛТА), у нас жестко это контролируется, но тогда производительность труда надо как в Евросоюзе — в три-пять раз выше. Потому что, если мы не будем конкурентными с Европейским союзом, нам нечего там делать (в плане торговли товарами. — Прим. БЕЛТА), особенно Калининграду и Беларуси. Потому что у нас та экономика, которая присуща всему Европейскому союзу. И с ними надо конкурировать. А значит, это прежде всего рабочий человек», — сказал Александр Лукашенко.
«Мы решаем эти проблемы. И я уверен, что решим. Главное — не создавать дополнительных трудностей. Чтобы ключевая ставка была нормальная, чтобы промышленники прежде всего могли взять кредиты и использовать их — произвести нужный товар, продать. На огромном пространстве нашего отечества надо все. Не назовешь ни одного товара, который бы нашим людям не нужен был. На это надо ориентироваться. А то, что продадим за рубежом, это в плюс», — добавил Президент.