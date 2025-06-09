Лукашенко рассказал о чувстве ответственности за Калининградскую область и готовности наращивать сотрудничество

Президент напомнил, что в советские времена, образно говоря, Беларусь была ответственной за Калининградскую область и с тех времен в стране сохранилось особое отношение к этому региону. «Мы готовы всегда подставить вам плечо, — заверил Александр Лукашенко. — Мы живем в суверенных независимых государствах, но у меня всегда это чувство, когда я давным-давно бывал в Калининградской области и когда ко мне приезжают люди из Калининградской области… Я, поверьте, чувствую свою ответственность, как и белорусы, за этот уголок нашего общего отечества. Поэтому вы можете на нас надеяться в том, на что мы способны в Беларуси».