Нурлан Алдамжаров стал вице-министром водных ресурсов и ирригации

В Telegram-канале правительства сообщили, что Алдамжаров стал вице-министром.
«Постановлением правительства Республики Казахстан Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен первым вице-министром водных ресурсов и ирригации», — сказано в сообщении.
Как сообщается на сайте правительства, Алдамжаров родился в 1975 году в Ташкенте. Он окончил Ташкентский институт инженерной ирригации и механизации сельского хозяйства.
Трудовую деятельность начал в 1999 году. С 2002 по 2008 годы работал на различных должностях на коммунальных предприятиях в городах Ташкенте и Шымкенте. После этого начал карьеру на государственной службе.
В 2015 году был назначен на должность руководителя управления ЖКХ и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области. В 2016 году был ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз».
Также занимал должности руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области и председателя комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
С октября 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра водных ресурсов и ирригации РК.