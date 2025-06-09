Лукашенко сказал, почему белорусы отвечали за Калининградскую область

В частности, в понедельник, 9 июня, на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена Беларусь, образно говоря, была ответственной за Калининградскую область. И также белорусских лидер обратил внимание, что с тех времен у белорусов сохранилось особое отношение к этому региону России.