Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему белорусы отвечали за Калининградскую область, сообщила пресс-служба президента.
В частности, в понедельник, 9 июня, на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена Беларусь, образно говоря, была ответственной за Калининградскую область. И также белорусских лидер обратил внимание, что с тех времен у белорусов сохранилось особое отношение к этому региону России.
— Мы готовы всегда подставить вам плечо, — заверил президент Беларуси губернатора Калининградской области.
Еще Лукашенко заметил, что несмотря на проживание в суверенных независимых государствах, у него, как и у всех белорусов, сохраняется чувство ответственности за Калининградскую область — «уголок нашего общего отечества».
— Поэтому вы можете на нас надеяться в том, на что мы способны в Беларуси, — заверил белорусский президент.
Тем временем первый вице-премьер Снопков рассказал о непубличной части встречи Лукашенко и Си Цзиньпина.
А еще первый вице-премьер Снопков сказал, что зависит от Беларуси в контактах с Китаем.