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Минск готов поставлять продовольствие в Калининградский регион

Еще с минувшего столетия, по образному выражению белорусского лидера Александра Лукашенко, Синеокая была ответственной за Калининградскую область, и с тех времен в стране сохранилось особое отношение к этому региону.

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Источник: РИА "Новости"

На этом он акцентировал внимание 9 июня во время встречи с губернатором российского региона Алексеем Беспрозванных, подчеркнув готовность развивать сотрудничество по самому широкому спектру направлений, информирует БЕЛТА.

Белорусы, заверил Президент своего визави, «готовы всегда подставить вам плечо “. Поверьте, добавил он, в республике чувствуют свою ответственность “за этот уголок общего отечества”.

В частности, Республика Беларусь готова поставлять россиянам необходимое продовольствие, включая картошку. Даже несмотря на определенные проблемы с логистикой, подтвердил Лукашенко, страна поставит в полуэксклав необходимое количество продуктов питания. «Всяких. В том числе и картошки… Мне уже правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла», — с удовлетворением констатировал глава государства.