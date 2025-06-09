Минск готов поставлять продовольствие в Калининградский регион

В частности, Республика Беларусь готова поставлять россиянам необходимое продовольствие, включая картошку. Даже несмотря на определенные проблемы с логистикой, подтвердил Лукашенко, страна поставит в полуэксклав необходимое количество продуктов питания. «Всяких. В том числе и картошки… Мне уже правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла», — с удовлетворением констатировал глава государства.