Назначен первый вице-министр труда и социальной защиты населения

Ертаев Аскарбек Маратович родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР».
Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.
В 2000—2014 годы — работал в банковском секторе.
В 2014 году — и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
В 2014—2021 годы — главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.
В 2021—2022 годы — заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности Администрации Президента РК.
В 2022—2023 годы — заведующий экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК, аппарата Правительства РК.
В 2023—2024 годы — председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В 2024—2025 годы — вице-министр труда и социальной защиты населения РК.