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Назначен первый вице-министр труда и социальной защиты населения

Постановлением правительства Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает primeminister.kz.

Источник: primeminister.kz

Ертаев Аскарбек Маратович родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР».

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000—2014 годы — работал в банковском секторе.

В 2014 году — и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2014—2021 годы — главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.

В 2021—2022 годы — заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности Администрации Президента РК.

В 2022—2023 годы — заведующий экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК, аппарата Правительства РК.

В 2023—2024 годы — председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2024—2025 годы — вице-министр труда и социальной защиты населения РК.