Reuters: губернатор Калифорнии грозит иском Трампу за развертывание Нацгвардии в штате

Однако в этом разделе говорится, что такие приказы должны отдаваться через губернаторов штатов. Статья 10 разрешает федеральному правительству развертывать Национальную гвардию в случае «восстания или опасности восстания против власти правительства Соединенных Штатов». Этим войскам разрешается участвовать только в ограниченных мероприятиях, и они не могут заниматься обычной правоохранительной деятельностью.