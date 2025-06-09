Reuters: губернатор Калифорнии грозит иском Трампу за развертывание Нацгвардии в штате

Согласно статье, Ньюсом обратился к администрации Трампа с просьбой отозвать приказ о дислоцировании 2000 военнослужащих Национальной гвардии в округе Лос-Анджелес. В воскресном интервью MSNBC Ньюсом заявил, что Калифорния в понедельник подаст в суд на администрацию из-за размещения войск, добавив, что именно Трамп «создал условия» для протестов.
Командование Национальной гвардией штата без консультаций с губернатором этого штата незаконно и аморально.
Ньюсом обвинил Трампа в попытке спровоцировать кризис и нарушении суверенитета штата Калифорния. «Это действия диктатора, а не президента», — написал он в своем аккаунте в соцсети X.
Однако Белый дом оспорил его заявление, подчеркнув, что «все видели хаос, насилие и беззаконие». Более того, глава полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл признал в воскресенье вечером, что протесты выходят из-под контроля. Отвечая на вопрос, нужна ли Национальная гвардия, Макдоннелл сказал: «Учитывая сегодняшнее насилие, я думаю, нам нужно провести переоценку».
Трамп в соцсетях поддержал Макдоннелла:
Он должен сделать это прямо сейчас. Не дайте этим головорезам выйти сухими из воды. Сделайте Америку снова великой.
Ранее он пообещал депортировать рекордное количество людей, незаконно находящихся в стране, и поставил перед Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) цель арестовывать не менее 3000 мигрантов в день. Данные переписи показывают, что значительную часть населения Лос-Анджелеса составляют испаноязычные граждане и иностранцы по происхождению.
Однако в этом разделе говорится, что такие приказы должны отдаваться через губернаторов штатов. Статья 10 разрешает федеральному правительству развертывать Национальную гвардию в случае «восстания или опасности восстания против власти правительства Соединенных Штатов». Этим войскам разрешается участвовать только в ограниченных мероприятиях, и они не могут заниматься обычной правоохранительной деятельностью.
В служебной записке Трампа говорится, что войска будут «временно защищать ICE и других сотрудников правительства Соединенных Штатов, которые выполняют федеральные функции, включая обеспечение соблюдения федерального законодательства, и защищать федеральную собственность в местах, где происходят или могут произойти протесты против этих функций».