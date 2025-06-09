Почему Киев тормозит обмен телами погибших с Россией

5 июня депутаты Верховной рады одобрили поправки в закон о правилах признания погибшими военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести. Теперь суд может признать бойца погибшим через шесть месяцев после того, как предположительно случилась его гибель или стало известно об обстоятельствах, которые могли привести к его смерти. Одновременно в документе оставили пункт, который регламентирует признание судом пропавшего без вести бойца погибшим спустя два года после окончания военных действий.