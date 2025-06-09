Почему Киев тормозит обмен телами погибших с Россией

Что известно об обмене телами между Украиной и Россией
Провести обмен телами погибших военнослужащих российская и украинская делегации договорились в Стамбуле 2 июня. Россия заявила о намерении вернуть 6 000 тел в три этапа с 7 по 9 июня, пишут «Ведомости».
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи в Стамбуле сообщал, что стороны произведут обмен телами погибших по формуле: 6 000 на 6 000. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что Россия готова передать 6 000 солдат в одностороннем порядке и примет тела российских бойцов, если их доставит Киев. При этом обращалось внимание, что останков военных ВС РФ может быть меньше, так как российская армия проводит наступление и имеет возможность забирать своих погибших.
6 июня к границе России, Украины и Белоруссии в Брянской области прибыли рефрижераторы с первой партией останков солдат ВСУ. В автомобилях находились 1 212 погибших. Однако украинская сторона сообщила, что обмен не состоится.
В Главном разведывательном управлении Генштаба ВС РФ уточнили, что Киев назвал инициативу России «масштабной гуманитарной акцией», но не «подтвердил проведение обмена» и не уточнил, когда точно он пройдет. Глава управления Александр Зорин добавил, что «есть сигналы», что передача тел может быть назначена на период с 9 по 15 июня.
В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Украины заявили, что информация российской стороны «не соответствует действительности и предварительным договоренностям». В Киеве настаивают на том, что не согласовывали с Москвой дату обмена телами. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов добавил, что процесс передачи тел украинских военных «по плану» был назначен на вторую неделю июня, о чем уполномоченных лиц якобы уведомили 3 июня.
Всего с 2022 года между Украиной и Россией состоялось 32 обмена погибшими. В 2025 году по состоянию на 25 мая было проведено пять обменов.
Какие меры поддержки семьям погибших оказывают на Украине
На Украине семьи бойцов, погибших на фронте, могут претендовать на получение компенсации в размере 15 млн гривен, что составляет почти 29 млн рублей. Три млн гривен выплачиваются сразу же, остальная часть суммы — в течение трех лет.
Отказ от выплат предусмотрен в случае, если боец числится пропавшим без вести. По подсчетам украинского издания «Страна.ua», за 6 000 погибших, тела которых вернет Россия, правительству страны придется выплатить около 900 млрд гривен компенсаций, что составляет 10% от военного бюджета страны в 2025 году. При этом глава Минфина Украины Сергей Марченко ранее заявлял о нехватке средств на содержание армии.
5 июня депутаты Верховной рады одобрили поправки в закон о правилах признания погибшими военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести. Теперь суд может признать бойца погибшим через шесть месяцев после того, как предположительно случилась его гибель или стало известно об обстоятельствах, которые могли привести к его смерти. Одновременно в документе оставили пункт, который регламентирует признание судом пропавшего без вести бойца погибшим спустя два года после окончания военных действий.
Мнения экспертов о причинах отказа от обмена телами
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что затягивание Киевом процесса обмена телами погибших военных следует рассматривать как невербальный ответ на комбинированные удары ВС РФ по военным объектам на Украине. По его словам, таким образом украинские власти демонстрируют, что не намерены вести договоренности с Кремлем в условиях военно-политического давления.
Доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский уверен, что Украина специально затрудняет процесс обмена телами погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших украинцев. По мнению эксперта, Киев давно испытывает финансовые проблемы.
«Украина давно имеет проблемы с дефицитом денежных средств. Если человек числится пропавшим без вести, то формально он может быть и дезертиром. В этом списке десятки тысяч человек», — объясняет Офицеров-Бельский, напоминая про украинский закон о признании погибшими тех, кто числится среди пропавших без вести.
Владимир Бруттер добавляет, что урегулированию украинского кризиса могли бы способствовать США, но пока американские власти не готовы оказывать давление на Евросоюз и Киев, чтобы те согласились принять условия Кремля для заключения мира.