Кремль связал наступление в Днепропетровской области с буферной зоной

Наступление российских войск в Днепропетровской области Украины является частью работы по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«В том числе, безусловно», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Песков добавил, что о нюансах боевых действий надо спрашивать Минобороны.
Министерство накануне заявило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области.
Генштаб ВСУ это не подтвердил, но в Силах обороны юга Украины заявили о напряженной ситуации на границе с Днепропетровской областью, особенно в зоне боевой ответственности 31-й отдельной бригады.
В конце апреля глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что военные создадут на соседних территориях Украины зону безопасности. 22 мая президент Владимир Путин заявил о начатой работе по формированию буферной зоны, добавив, что она необходима для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей.
На этом фоне власти граничащих с Россией украинских регионов продолжают эвакуацию жителей. В конце апреля о вывозе семей с детьми объявили в восточной части Днепропетровской области, позднее зону эвакуации расширили.