Politico назвало дату голосования в ЕС по новым санкциям против России

После встречи с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, автором законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России, фон дер Ляйен заявила, что довольна его планами усилить давление на Москву. Документ среди прочего предлагает пошлины 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты, его поддерживают более 80 сенаторов. Президент США Дональд Трамп назвал проект «очень сильным», пообещав, что Вашингтон применит его в случае необходимости.