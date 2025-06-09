В ближайшие дни в Красноярске выберут исполняющего обязанности главы города

Напомним, что мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан по обвинению в получении взятки свыше 180 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и Логинову уже предъявлено обвинение.