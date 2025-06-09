В ближайшие дни в Красноярске выберут исполняющего обязанности главы города

В администрации Красноярска сообщили, что решение о назначении исполняющего обязанности мэра будет принято в ближайшее время.
Представители пресс-службы мэрии отметили, что администрация функционирует в штатном режиме и вопрос о назначении исполняющего обязанности главы города будет решён в ближайшие дни.
Напомним, что мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан по обвинению в получении взятки свыше 180 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и Логинову уже предъявлено обвинение.
Ранее мы публиковали подробности случившегося задержания, а также рассказали, кто станет и.о. мэра.