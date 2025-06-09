Травников потребовал повышения качества дорожного строительства в НСО

Губернатор Андрей Травников провёл рабочее совещание, посвящённое вопросам повышения качества дорожного строительства и исполнения гарантийных обязательств подрядчиками. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский представил результаты масштабной проверки дорожных объектов, находящихся на гарантии.
«Вижу, что установка, которую я давал на глубокий анализ и выявление причин появления дефектов, выполняется. Вы привели хороший пример по модернизации асфальтобетонного завода, где выявили достаточно тонкую причину появления проблем на асфальтовом покрытии. И новые рекомендации направлены именно на поиск таких системных причин. Хотел бы обратить внимание — с мэрией Новосибирска у нас складывается теперь более слаженная работа. Поэтому все новые подходы должны отрабатываться совместно. Рекомендации владельцам асфальтобетонных заводов, думаю, нужно превращать в задокументированные требования. Считаю, что ресурс повышения спроса с наших подрядных организаций ещё есть. Нужно подумать, что можно поменять в нашей конкурсной документации, в контрактах, чтобы повысить уровень требовательности к качеству, к обновлению оборудования», — подчеркнул глава региона.
В апреле 2025 года в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина было обследовано 389 объектов, построенных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Из них 208 потребовали устранения дефектов, причём 131 объект уже приведён в порядок. Оставшиеся 77 участков будут отремонтированы до 20 июня.
Особое внимание уделено анализу причин локальных разрушений асфальтового покрытия. Совместно с одним из крупных подрядчиков выявлена проблема избыточного содержания пыли в асфальтобетонной смеси. В результате модернизации заводов с установкой пылеулавливающих фильтров удалось значительно улучшить качество покрытия.
Травников поручил Минтрансу разработать дополнительные меры по повышению качества работ. В их числе — приведение в порядок инженерных коммуникаций, строгий контроль за составом асфальтобетонных смесей и улучшение герметизации швов.
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