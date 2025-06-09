Травников потребовал повышения качества дорожного строительства в НСО

«Вижу, что установка, которую я давал на глубокий анализ и выявление причин появления дефектов, выполняется. Вы привели хороший пример по модернизации асфальтобетонного завода, где выявили достаточно тонкую причину появления проблем на асфальтовом покрытии. И новые рекомендации направлены именно на поиск таких системных причин. Хотел бы обратить внимание — с мэрией Новосибирска у нас складывается теперь более слаженная работа. Поэтому все новые подходы должны отрабатываться совместно. Рекомендации владельцам асфальтобетонных заводов, думаю, нужно превращать в задокументированные требования. Считаю, что ресурс повышения спроса с наших подрядных организаций ещё есть. Нужно подумать, что можно поменять в нашей конкурсной документации, в контрактах, чтобы повысить уровень требовательности к качеству, к обновлению оборудования», — подчеркнул глава региона.